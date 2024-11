POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 77-Jährigem aus Tribsees

Malchin (LK MSE) (ots) - Am 01.11.2024 gegen 13.00 Uhr kam es in der Fritz-Reuter-Straße in Stavenhagen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 34-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel die Fritz-Reuter-Straße aus Richtung Malchin kommend in Richtung Neubrandenburg und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem Unfall mit einer 22-jährigen Fahrzeugführerin eines Mercedes ...

