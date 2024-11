Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall in Stavenhagen

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 01.11.2024 gegen 13.00 Uhr kam es in der Fritz-Reuter-Straße in Stavenhagen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 34-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel die Fritz-Reuter-Straße aus Richtung Malchin kommend in Richtung Neubrandenburg und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem Unfall mit einer 22-jährigen Fahrzeugführerin eines Mercedes Transporters kam. Durch den Unfall waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Bei dem Unfall verletzte sich keiner der Beteiligten. Vor Ort wurde die Fahrtüchtigkeit der Beteiligten geprüft. Dadurch erhärtete sich der Verdacht, dass der 34-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Weiterhin wurde ersichtlich, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 20.500 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger und stammen aus der Region. Die Ermittlungen zur Aufklärung des Unfallgeschehens übernimmt die Polizei Malchin.

Verena Splettstößer

