Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250224 - 0198 Frankfurt - Preungesheim: Brennender Müllcontainer in der Jaspertstraße

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Sonntagabend (23. Februar 2025) zündeten, nach aktuellen Erkenntnissen, gegen 22:40 Uhr bislang unbekannte Täter einen Müllcontainer in der Jaspertstraße an. Die Tonne brannte vollständig nieder, es entstand kein weiterer Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, eine umfangreiche Fahndung in der Nacht verlief ergebnislos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

