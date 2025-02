Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250224 - 0197 Frankfurt - Innenstadt: Post-It mit verfassungsfeindlichem Inhalt in jüdischem Museum aufgefunden

Frankfurt (ots)

(ha) Am Donnerstagmorgen (20. Februar 2025) bemerkten Mitarbeiter des jüdischen Museums gegen 08:45 Uhr ein Post-It mit verfassungsfeindlichem Inhalt an einer Wand des Museums am Bertha-Pappenheim-Platz. Unmittelbar danach entfernten Mitarbeiter den Zettel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

