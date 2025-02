Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250225 - 0201 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Täterfestnahme nach Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(yi) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Montags (24. Februar 2025) nahmen Polizeibeamte einen 23-Jährigen fest. Dieser beschmierte zuvor eine Hauswand und diverse andere Stellen.

Gegen 03:00 Uhr bemerkten Polizeibeamte mithilfe der Videoschutzanlage eine Person, welche in der Taunusstraße eine Hauswand bepinselte. Eine Polizeistreife sprach den Tatverdächtigen an und nahm diesen anschließend fest. In den Hosentaschen des vermeintlichen Künstlers fanden die Beamten die entsprechenden Graffitistifte auf und stellten diese sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ordnungshüter den 23-Jährigen.

