BPOL-KL: Fahrt ohne Ticket endet in der Untersuchungshaft

Mainz (ots)

Am 19. März 2025 nutzte ein 27-jähriger Deutscher die RE 3 von Bad Kreuznach nach Mainz ohne den dafür erforderlichen Fahrschein. Bei der Kontrolle durch den Zugbegleiter zeigte der Mann auf seinem Mobiltelefon den Fahrschein einer anderen Person vor. Der Zugbegleiter erhielt aufgrund des aggressiven Verhaltens des 27-Jährigen sowie seiner zwei Begleiter Unterstützung durch einen mitreisenden Polizeibeamten dem er den Sachverhalt schilderte. Einer der Begleiter nahm das Telefon des Mannes und zerbrach dieses.

Der Zugbegleiter rief die Bundespolizei zur Unterstützung bei Einfahrt des Zuges um 19:05 Uhr in Mainz. Der 27-Jährige wurde durch die Polizisten angesprochen, wehrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme und versuchte zu flüchten. Die Polizisten fesselten den Mann daraufhin, der sich weiter wehrte, die Beamten beleidigte und einen von ihnen trat. Hierbei wurde der Beamte nicht verletzt.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden ein Messer, zugriffsbereit in seiner Hosentasche und in dem von ihm mitgeführten Rucksack ein Teppichmesser, Betäubungsmittel sowie eine Spielzeugpistole, aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen Körperverletzung und Betruges bestanden. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,28 Promille. Der Mann wurde am 20. März 2025 dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 27-Jährigen erließ. Der Mann wurde im Anschluss in die JVA Rohrbach verbracht.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Betrug, Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

