Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl nach Diebstahl am Bahnhof Mainz vollstreckt

Mainz (ots)

Am Nachmittag des 27. März 2025 informierte der Ladendetektiv eines Geschäftes im Hauptbahnhof in Mainz die Bundespolizei nachdem er einen Mann bei einem Diebstahl gestellt hatte. Die Streife stellte die Identität des 42-jährigen Polen fest. Gegen den Mann bestand zudem ein Haftbefehl. Er war aufgrund räuberischen Diebstahls rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Eine bei ihm durchgeführte freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 4,16 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 42-Jährige in die JVA Rohrbach verbracht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

