POL Schwaben Nord: Diebstahl einer Rüttelplatte

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (16.06.2024) gingen mehrere bislang unbekannte Jugendliche eine 17-Jährige in der Argonstraße an. Die 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Gegen 19.45 Uhr griffen die bislang Unbekannten die 17-Jährige offenbar mit einem Pfefferspray an und flüchteten anschließend. Die 17-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

