POL-EL: Wietmarschen - VW Bulli in Flammen aufgegangen

Lingen (ots) - Am 14. März zwischen 19.20 und 21.45 Uhr wurde ein grauer VW Tiguan, welcher auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Lindenstraße abgestellt war durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ab der hinteren Stoßstange beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

