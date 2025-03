Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und Polizeiinspektion Emsland

Grafschaft Bentheim Schwerer Raub in Neuenhaus - Vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Neuenhaus (ots)

In der Nacht zum 15. März kam es in Neuenhaus zu einem brutalen Raubüberfall, bei dem ein 71-jähriger Mann in seinem Haus überfallen und schwer verletzt wurde. Vier Tatverdächtige konnten festgenommen werden und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Das Opfer befand sich allein in seinem Wohnzimmer, als zwei maskierte Täter gewaltsam in das Haus eindrangen. Der Mann wurde von den Eindringlingen überrascht, zu Boden gebracht und mehrfach geschlagen. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und einen Fahrzeugschlüssel eines in der Garage geparkten Fahrzeuges. Das Garagentor wurde geöffnet, doch die Täter konnten das Fahrzeug nicht stehlen, da weitere geparkte Autos die Ausfahrt blockierten. Anschließend flohen sie aus dem Haus zu einem in der Nähe wartenden Fluchtfahrzeug, in dem zwei weitere Komplizen bereitstanden.

Zeugen wurden auf den Einbruch aufmerksam und alarmierten umgehend die Polizei. Zur selben Zeit überprüfte eine Polizeistreife einen verdächtigen, in Tatortnähe abgestellten dunklen PKW. Währenddessen meldete die Leitstelle Osnabrück den Einbruch in der unmittelbaren Umgebung, wodurch die Einsatzkräfte schnell reagieren konnten.

Als mehrere dunkel gekleidete Personen in ein Fahrzeug einstiegen und flüchten wollten, griffen die Einsatzkräfte ein. Dank des schnellen und koordinierten Vorgehens konnten alle vier Tatverdächtigen noch vor Ort festgenommen werden. Der 71-Jährige zog sich durch die massive Gewaltanwendung erhebliche Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag wurden die Beschuldigten im Alter von 21 bis 26 Jahren auf Antrag der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen der Staatsanwaltschaft Osnabrück dem Bereitschaftsdienst beim Amtsgericht Meppen vorgeführt. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ gegen alle vier Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehle. Die Ermittlungen dauern an. Ob die Täter auch im Zusammenhang mit anderen Gewaltverbrechen stehen, wird derzeit noch ermittelt.

