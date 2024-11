POL-PPRP: Unfall verursacht und geflüchtet

Wörth am Rhein (ots) - In der Nacht vom 02. auf den 03. November kam es in Wörth zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem verdächtige Substanzen in einer Wohnung gefunden wurden. Die Stoffe wurden durch Experten des Landeskriminalamtes gesichert und teilweise in der Nähe unwirksam gemacht. Die Bewohner des Hauses konnten nach Einsatzende in ihre Wohnungen zurückkehren. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

