Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Schwerer Verkehrsunfall auf der B214 - Zwei Personen schwer verletzt

Freren (ots)

Heute gegen 11.25 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 214 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwere und eine Person leichte Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 69-jähriger Fahrer eines VW T-Cross von der B214 nach links auf die L 66 abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Ford Mondeo, der von einem 23-Jährigen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge kollidierten und wurden in einen stehenden Lkw geschleudert. Der 58-jährige Lkw-Fahrer wollte von der L66 nach links auf die B214 abbiegen. Durch den Unfall wurden die Fahrer des VW und des Ford schwer verletzt, der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B214 in diesem Bereich für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell