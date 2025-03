POL-EL: Lingen - VW-Tiguan beschädigt

Neuenhaus (ots) - In der Nacht zum 15. März kam es in Neuenhaus zu einem brutalen Raubüberfall, bei dem ein 71-jähriger Mann in seinem Haus überfallen und schwer verletzt wurde. Vier Tatverdächtige konnten festgenommen werden und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Das Opfer befand sich allein in seinem ...

mehr