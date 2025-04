Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Europäischer Haftbefehl an der B 9 vollstreckt

Scheibenhardt (ots)

Am 3. April 2025 um 01:15 Uhr wurde ein 43-jähriger Georgier in der Kontrollstelle Scheibenhardt an der B 9 durch die Bundespolizei angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen Einbruchdiebstahls für eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren vorlag. Dem 43-Jährigen wurde der Haftbefehl eröffnet, er wurde festgenommen und zur Dienststelle in Neustadt an der Weinstraße gebracht. Eine Ärztin bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes. Um 14:00 Uhr wurde er beim Amtsgericht Landau vorgeführt und die Haft bestätigt. Anschließend wurde der Mann in die JVA nach Frankenthal verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell