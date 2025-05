Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet Mini-Fahrer nach Unfall um Kontaktaufnahme

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden am vergangenen Donnerstag (15.05.) gegen 13.30 Uhr an der Einmündung Eidinghausener Straße / Eidingsen bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats den Fahrer eines roten Mini Coopers um Kontaktaufnahme.

Ein 31-Jähriger befuhr den Erkenntnissen zufolge mit seinem weißen Audi A4 Kombi die Eidinghausener Straße aus Richtung des Kreisverkehrs Eidinghausener Straße/ Kirchbreite/ Hahnenkampstraße kommend und beabsichtigte offenbar nach links, in die Straße Eidingsen, abzubiegen. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich erkannte er dabei einen roten Mini Cooper, welcher offenbar aus der gegenüberliegenden Ausfahrt eines Kundenparkplatzes fahren wollte. Da dieser mutmaßlich bereits weit mit der Front im Fahrbahnbereich stand, lenkte der Audi-Fahrer seinen Wagen unmittelbar nach links und bog in die Straße Eidingsen ab. Hierbei kam es zwar zu keiner Kollision mit dem roten Mini Cooper, jedoch zum Zusammenstoß mit einer schwarzen Mercedes A-Klasse, welche an der Einmündung Eidingsen stand.

Da sich der Fahrer des roten Mini Coopers anschließend vom Unfallort entfernte, bitten ihn die Beamten nun Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Bei dem Fahrer dürfte es sich demnach um einen ca. 20-30 Jahre alten Mann mit einem Dreitagebart handeln.

Die Ermittler des zuständigen Verkehrskommissariats bitten zur Klärung des genauen Unfallhergangs zudem um Hinweise von Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, der wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0571) 88660 mit der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell