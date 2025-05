Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall in Lindlar-Vellingen

Lindlar (ots)

Am frühen Abend des 15. Mai (Donnerstag) kam es im Kreuzungsbereich der L299 und der L84 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rennradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 28-Jähriger aus Königswinter fuhr mit seinem Kleintransporter auf der L84 in Richtung Hohkeppel. Als er gegen 18 Uhr die L299 überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Mann aus Kürten, welcher mit seinem Rennrad auf der bevorrechtigten L299 in Richtung Lindlar unterwegs war. Der Radfahrer kam zu Fall und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

