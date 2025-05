POL-GM: Verkehrsunfall beim Überholen

Wipperfürth (ots) - Fahrraddiebe waren am Mittwoch (14. Mai) in Wipperfürth unterwegs. Zwischen 14 und 15 Uhr wurden zwei E-Mountainbikes von einem Firmenparkplatz in der Lüdenscheider Straße gestohlen. Die Diebe flexten die Faltschlösser der Räder auf und flüchteten unerkannt. Bei der Tatbeute handelt es sich um ein Bike des Herstellers "Bulls" (Modell: Sonic Evo 1) in der Farbe Grau sowie um ein Bike des ...

