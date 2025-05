Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zweifacher Fahrraddiebstahl in Wipperfürth

Wipperfürth (ots)

Fahrraddiebe waren am Mittwoch (14. Mai) in Wipperfürth unterwegs. Zwischen 14 und 15 Uhr wurden zwei E-Mountainbikes von einem Firmenparkplatz in der Lüdenscheider Straße gestohlen. Die Diebe flexten die Faltschlösser der Räder auf und flüchteten unerkannt. Bei der Tatbeute handelt es sich um ein Bike des Herstellers "Bulls" (Modell: Sonic Evo 1) in der Farbe Grau sowie um ein Bike des Herstellers "Scott" (Modell: Strike Ride 930) in der Farbe Rot. Es entstand ein Vermögensschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell