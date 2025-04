Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Medial kursierendes Video von Schlägerei am Sonneberger Bahnhof

Sonneberg (ots)

In den sozialen Medien kursiert momentan ein Video, in welchem sich mehrere Personen am Sonneberger Bahnhof schlagen/ schubsen etc.. Bei diesem Videomaterial handelt es sich um Aufzeichnungen eines Sachverhaltes aus Mai 2023 (es wurde dazu bereits polizeilich berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/5519583 ). Anschließend wurden Ermittlungen aufgrund des Schweren Landfriedensbruches mit mehreren Geschädigten sowie Beschuldigten (sowohl jeweils Deutsche als auch Nichtdeutsche) geführt. Das Ermittlungsverfahren ist in Anbetracht von mehr als zwei Jahren inzwischen abgeschlossen.

Derartige Falschmeldungen verstärken Hass und Hetze in den sozialen Medien. Es wird polizeilicherseits ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Weiterverbreitung des Videos, verbunden mit den falschen Annahmen, es würde sich um eine aktuelle Situation handeln, zu unterlassen ist.

