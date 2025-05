Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 13-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wiehl (ots)

Auf der Straße "Zur Linde" zwischen Jenneken und der L321 kam es am Dienstagnachmittag (13. Mai) zu einem Unfall zwischen einem 13-jährigen Pedelec-Fahrer und einem Pkw. Der 13-Jährige aus Wiehl fuhr gegen 16:20 Uhr auf der Verbindungsstraße in Richtung L321. In einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Ein ihm entgegenkommender 60-jähriger Autofahrer aus Wiehl bremste noch, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Ein Rettungswagen brachte den 13-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell