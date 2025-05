Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooter gestohlen

Marienheide (ots)

Am vergangenen Mittwoch (14. Mai) wurde in der Jahnstraße, unweit des dortigen Sportplatzes, ein E-Scooter gestohlen. Das Elektrokleinstfahrzeug war mit einem Kabelschloss gesichert. Zwischen 08:05 Uhr und 13:45 Uhr durchtrennten Kriminelle das Kabel und entfernten sich mit dem E-Scooter in unbekannte Richtung. Bei der Tatbeute handelt sich um einen E-Scooter des Herstellers "Segway" mit einem auffälligen "GoPro"-Sticker auf der Vorderseite.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

