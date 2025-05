Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Kraftradunfälle in Gummersbach

Gummersbach (ots)

Drei Zweiradfahrende wurden am Mittwoch (14. Mai) bei Verkehrsunfällen in Gummersbach leicht verletzt.

Gegen 07:35 Uhr bog ein bislang unbekannter Autofahrer von einer Stichstraße, welche zu einer Seniorenresidenz führt, auf die bevorrechtigte Brückenstraße ein. Ein 28-jähriger Opelfahrer aus Gummersbach, welcher auf der Brückenstraße in Richtung Westtangente unterwegs war, musste stark abbremsen, woraufhin ein hinter ihm fahrender 16-Jähriger aus Gummersbach mit seinem Leichtkraftrad auf das Heck des Opels auffuhr. Der 16-Jährige wurde durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Der einbiegende Autofahrer entfernte sich ohne Angaben seiner Personalien von der Unfallstelle.

Am Abend kam es im Kreisverkehr Wilhelm-Breckow-Allee / Vosselstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Auto und ein Motorrad beteiligt waren. Gegen 18:15 Uhr befand sich der 51-jährige Fahrer eines Motorrades im Kreisverkehr, als ein 86-jähriger Autofahrer aus Kierspe, von der Wilhelm-Breckow-Allee, in den Kreisverkehr einfuhr. Der 51-jährige Reichshofer musste abrupt abbremsen und kam zu Fall. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 18:30 Uhr ereignete sich, erneut auf der Brückenstraße, ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad. Ein 62-Jähriger aus Bonn bog mit seinem BMW aus einer Hauseinfahrt in die Brückenstraße ein. Es kam zur Kollision mit dem Leichtkraftrad einer 22-jährigen Engelskirchenerin, die auf der Brückenstraße in Richtung Strombach unterwegs war. Die 22-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Hinweise bezüglich des flüchtigen Autofahrers nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

