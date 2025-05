Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Lindlar (ots)

Am Donnerstag (15. Mai) gegen 12 Uhr kam es auf der L299, Höhe der Ortschaft Krähsiefen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger aus Rösrath fuhr mit seinem BMW auf der L299 von Obersteeg in Richtung Lennefermühle als es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford eines 23-jährigen Lindlarers kam. Der 23-Jährige, seine 56-jährige Beifahrerin sowie der Rösrather wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Das Auto des Lindlarers wurde abgeschleppt, der BMW durch die Polizei sichergestellt. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die L299 ist im Bereich der Unfallstelle aktuell noch voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

