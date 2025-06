Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall durch abgenutzte Bremsen

Freiburg (ots)

Mit seinem Peugeot befuhr am Montag, 02.06.2025 gegen 20.10 Uhr ein 27 Jahre alter Mann die Kapellenstraße in aufsteigende Richtung. Auf der Steigung setzte zunächst die Motorbremse und anschließend die Bremspedale aus, woraufhin das Fahrzeug anfing rückwärts zu rollen. Vergeblich versuchte der 27-Jährige mit der Handbremse zu bremsen und schwenkte dabei nach links. Dabei kollidierte er mit dem hinteren Kotflügel auf dem Fußgängerweg mit einem Metallgeländer und kam zum Stehen. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Am Peugeot und am Geländer entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Es wurde festgestellt, dass sämtliche Bremsen sowie Bremsbeläge komplett abgenutzt waren, was vermutlich unfallursächlich war. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

md/tb

