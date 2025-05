Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Eine 32-jährige Fahrerin eines Mercedes, eine 21-jährige Fahrerin eines Hyundai sowie eine 46-jährige Fahrerin eines Ford befuhren gestern, gegen 17.00 Uhr, in genannter Reihenfolge die L2119 von Bad Liebenstein in Richtung Ruhla. Die Mercedes-Fahrerin sowie die Hyundai-Fahrerin bremsten ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt ab, was die Fahrerin des Ford möglicherweise zu spät bemerkte. Sie fuhr auf den Hyundai auf, welcher wiederrum durch den Zusammenstoß auf den Mercedes geschoben wurde. Die drei Fahrzeugführer sowie eine 13 und eine 15-jährige Mitfahrerin aus dem Mercedes wurden verletzt und kamen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 19.000 Euro. Der Ford wurde abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

