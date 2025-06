Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Weißer BMW von unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Himmelreichstraße, Höhe Hausnummer 22, einen am Straßenrand geparkten weißen BMW und entfernte sich von der Unfallstelle. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich zwischen Mittwoch, 28.05.2025 08.15 Uhr und Montag, 02.06.2025, 22.00 Uhr. Der Verursacher befuhr vermutlich die Himmelreichstraße aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung Wehrer Straße. Beim Vorbeifahren wurde der BMW gestreift und an der Frontstoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

