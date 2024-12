Polizei Homberg

POL-HR: Borken

Schwalm-Eder-Kreis - Erneut Diebstahl von Spendenbox

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.12.2024:

Borken / Schwalm-Eder-Kreis

Erneut Diebstahl von Spendenbox

Tatzeit: Montag, 02.12.2024, 08:40 Uhr bis Montag, 02.12.2024, 09:45 Uhr

Unbekannte Täter haben erneut eine Spendenbox im Schwalm-Eder-Kreis gestohlen.

Am Montagmorgen haben unbekannte Täter eine Spendenbox aus einer Apotheke an der Jahnstraße in Borken entwendet. Die Täter konnten im Anschluss unerkannt entkommen.

Die Höhe des entwendeten Bargeldes kann nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden von der Polizeistation Homberg übernommen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegengenommen.

Auch in Fritzlar und Felsberg wurden in den letzten Wochen bereits mehrere Spendenboxen in Geschäften und Praxen durch derzeit unbekannte Täter gestohlen.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell