POL-HR: Homberg - Mann belästigt mehrere Frauen sexuell

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.11.2024: Edermünde Einbruch in Seniorenzentrum Tatzeit: Montag, 25.11.2024, 16:20 Uhr bis Dienstag, 26.11.2024, 05:15 Uhr Unbekannte Täter sind in das Seniorenzentrum im Tiefenbachweg in Edermünde-Besse eingebrochen und haben hohen Sachschaden verursacht. Die unbekannten Täter hebelten Türen des Seniorenzentrums auf und verschafften sich so ...

