Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld - Diebe stehlen Kupferkabel aus Solarpark im Wert von 40.000 EUR

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.11.2024:

Malsfeld

Diebe stehlen Kupferkabel aus Solarpark im Wert von 40.000 EUR

Tatzeit: Montag, 11.11.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 12.11.2024, 06:00 Uhr

Am Freitag, 22.11.2024, wurde auf der Polizeistation Melsungen der Diebstahl von Kupferkabeln zur Anzeige gebraucht. Demnach haben unbekannte Täter bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag (11./12.11.2024) Stromkabel aus einem Solarpark entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich hierbei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Solarpark an der Rotdornstraße in Malsfeld-Ostheim verschafft und haben Stromkabel der dortigen Anlage abgeschnitten und entwendet. Es handelt sich hierbei um annähernd 1000 Meter verbauter Kupferkabel mit einem geschätzten Gesamtwert von 40.000,- EUR.

Der durch das gewaltsame Abtrennen der Kabel entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizeistation Melsungen übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell