Polizei Homberg

POL-HR: Homberg/Fritzlar - Polizei führt Kontrollen an Schul- und Linienbussen durch - Mängel festgestellt

Bild-Infos

Download

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.11.2024:

Homberg/Fritzlar

Polizei führt Kontrollen an Schul- und Linienbussen durch - Mängel festgestellt

Zeit: Mittwoch, 20.11.2024, 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder hat mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte aus dem Werra-Meißner-Kreis und Kassel am Mittwoch gezielte Verkehrskontrollen der Schul- und Linienbusse im Schwalm-Eder-Kreis durchgeführt. Kleinere und größere Mängel festgestellt.

Die Verkehrskontrollen starteten in Homberg an der Bushaltestelle "Wallstraße". Hier wurden insgesamt neun Busse kontrolliert, wobei bereits diverse Mängel an den einzelnen Bussen festgestellt werden mussten. So fehlten bei den Notfalleinrichtungen teilweise die vorgeschriebenen Nothämmer, die Feuerlöscher Prüfungen waren abgelaufen und die Kennzeichnungen der Notausstiege fehlten. Aber auch an den Fahrzeugen selbst wurden Mängel festgestellt, so war bei einem Bus die Hauptuntersuchung abgelaufen, die Seitenbeleuchtung und ein Außenspiegel waren defekt.

In Fritzlar wurden an den Bushaltestellen an der Allee und am Schladenweg insgesamt elf Busse einer Kontrolle unterzogen. Auch hier wurde das teilweise Fehlen der vorgeschriebenen Notfalleinrichtungen und abgelaufene Feuerlöscher Prüfungen bemängelt. An einem Bus war zudem die Frontscheibe gerissen.

Bei einem weiteren Bus war ein Mangel am Fahrwerk zu erkennen, sodass die Bereifung bereits deutliche Abnutzungen aufwies. Der Betrieb dieses Fahrzeugs musste daraufhin untersagt werden und die direkte Weiterfahrt in die nächste Werkstatt wurde angeordnet.

In allen Fällen wurden sogenannte Mängelkarten ausgestellt, sodass die Betreiber der Fahrzeuge die Mängel umgehend abstellen und dies auch entsprechend nachweisen müssen. Der Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen lag an diesem Tag im Bereich der Verkehrsprävention, sodass auf die Ahndung entsprechender Ordnungswidrigkeiten vorerst verzichtet wurde.

Das Gesamtergebnis der Verkehrskontrolle zeigt aber deutlich, wie wichtig diese wiederkehrenden Kontrollmaßnahmen sind, um die Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr aufrecht zu erhalten und weiter zu erhöhen. Auch in Zukunft sind im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Schwalm-Eder gleichgelagerte Kontrollen geplant.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

