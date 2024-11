Polizei Homberg

POL-HR: Jesberg - Einbruch in Sportlerheim

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.11.2024:

Jesberg

Einbruch in Sportlerheim

Tatzeit: Montag, 25.11.2024, 10:00 Uhr bis Dienstag, 26.11.2024, 06:45 Uhr

Unbekannte Täter sind in das Sportlerheim an der Straße "Freizeitzentrum" in Jesberg eingebrochen und haben hierbei hohen Sachschaden angerichtet.

Die unbekannten Täter hebelten mehrere Eingangstüren des Vereinsheims auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Objekt. Nachdem der Innenbereich nach Wertgegenständen abgesucht wurde, entwendeten die unbekannten Täter Elektronik wie Fernseher, Receiver, Router und Verstärker. Die Höhe des Stehlschadens wird derzeit auf 2000,- EUR geschätzt.

Der entstandene Sachschaden wird mit 2500,- EUR angegeben.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06691/943-0 entgegengenommen.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

