POL-HR: Edermünde - Einbruch in Seniorenzentrum

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.11.2024: Jesberg Einbruch in Sportlerheim Tatzeit: Montag, 25.11.2024, 10:00 Uhr bis Dienstag, 26.11.2024, 06:45 Uhr Unbekannte Täter sind in das Sportlerheim an der Straße "Freizeitzentrum" in Jesberg eingebrochen und haben hierbei hohen Sachschaden angerichtet. Die unbekannten Täter hebelten mehrere Eingangstüren des Vereinsheims auf und ...

mehr