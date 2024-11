Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde - Einbruch in Wohnhaus - Bargeld und Schmuck gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.11.2024:

Edermünde

Einbruch in Wohnhaus - Bargeld und Schmuck gestohlen

Tatzeit: Donnerstag, 28.11.2024, 16:15 Uhr bis Donnerstag, 28.11.2024, 19:30 Uhr

Unbekannte Täter sind am späten Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Steinbelle in Edermünde-Besse eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten hierbei ein auf der Rückseite des Hauses befindliches Fenster auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Innenbereich. Nachdem die unbekannten Täter sämtliche Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht hatten, stahlen sie Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend vom Tatort. Die Höhe des Stehlwertes kann derzeit nicht beziffert werden.

Der entstandene Sachschaden wir aktuell auf 500,- EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 05681/774-0 um Hinweise.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell