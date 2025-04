Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Handtasche mit Drogen im Bus vergessen?

Kaiserslautern (ots)

Eine bisher unbekannte Frau vergas am Sonntagnachmittag in einem Linienbus in Kaiserslautern ihre Handtasche. Durch den Finder der Handtasche wurde diese bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in der Logenstraße abgegeben. In der Handtasche wurde eine nicht geringe Menge an Marihuana festgestellt.|wey

