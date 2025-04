Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Staubsauger löst Brand aus

Katzweiler (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Hauptstraße zu einem Brand in einem dortigen Anwesen. Eine Freundin des im Urlaub befindlichen Hauseigentümers staubsaugte zuvor in dem Anwesen. Der Staubsauger lief plötzlich heiß und geriet in Brand, welcher durch die Feuerwehr in der Folge gelöscht werden konnte. Die Freundin konnte sich zusammen mit den beiden Hunden aus dem Haus nach draußen flüchten, wurde jedoch mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Brand entstand ein Schaden im höheren fünfstelligen Bereich.|wey

