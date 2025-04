Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand von Müllcontainer auf Fabrikgelände

Kaiserslautern (ots)

Im Gewerbegebiet Sembach kam es am heutigen Tag zu einem Brand in einer Recyclingfabrik. Aus bislang ungeklärten Umständen geriet der Inhalt eines Abfallcontainers in Brand. Die Feuerwehr konnte durch zeitnahe Löscharbeiten den Brand vollständig löschen und ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Lagerhalle verhindern.

Durch aufsteigenden Rauch bestand eine kurzzeitige Geruchsbelästigung, eine Gefahr für die Bewohner der umliegenden Ortschaften lag jedoch nicht vor. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden, liegt jedoch im vierstelligen Bereich. |didi

