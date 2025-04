Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter-Fahrer flüchtet und lügt

Kaiserslautern (ots)

Weil er sich vermutlich bewusst war, dass er nicht hätte fahren dürfen, hat ein E-Scooter-Fahrer in der Nacht zu Donnerstag versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Die Streife war gegen 0.30 Uhr im Bereich Fackelrondell auf den Rollerfahrer aufmerksam geworden. Als der Mann umgekehrt das Polizeifahrzeug erkannte, bog er sofort in die Fackelstraße und direkt danach in die Löwenstraße ab.

In der Wagnerstraße entdeckten die Beamten kurz darauf den zuvor gesichteten E-Scooter - er lag vor einer Spielothek auf dem Boden. In unmittelbarer Nähe stand ein Mann, der jedoch behauptete, die Spielhalle gerade erst verlassen zu haben und nicht zu wissen, wer mit dem Roller gefahren sei. Sein Pech: Seine Aussage wurde durch Zeugen zunichtegemacht.

Der 35-Jährige muss sich nun aus verschiedenen Gründen rechtfertigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht wegen einer noch offenen Geldforderung in Höhe von mehreren hundert Euro. Parallel ergab die Recherche, dass der E-Scooter zur Fahndung ausgeschrieben ist, weil er als gestohlen gemeldet wurde. Und nicht zuletzt räumte der Mann ein, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Er musste also für die Begleichung der "offenen Rechnung" und zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

