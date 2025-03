Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachschaden am Haus durch Silvesterrakete

Undenheim (ots)

In der Friedrich-Ebert-Straße in Undenheim kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Beschädigung an einem Dach eines Einfamilienhauses. Am Samstag zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr hörte der Bewohner einen lauten Knall und schaute vor dem Haus nach. Hierbei konnte er Reste einer Silvesterrakete vor seinem Haus auffinden. An der Holzverkleidung des Dachgiebels bemerkte er eine leicht glimmende Stelle. Durch Anstellen einer Leiter kam er hoch genug um mit dem Wasser aus einem Gartenschlauch die glimmende Stelle ablöschen zu können. Es entstand leichter Sachschaden an der Holzverkleidung. Durch die Feuerwehr Undenheim wurde mittels Wärmebildkamera der Bereich nochmal genauer begutachtet um eventuelle Glutnester aufzufinden. Es konnte jedoch nichts mehr festgestellt werden. Nur durch das schnelle Eingreifen des Bewohners konnte ein eventueller Dachstuhlbrand verhindert werden. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hierfür werden Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, gebeten sich mit der Polizei Oppenheim in Verbindung zu setzen.

