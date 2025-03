Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: 14jähirger verstirbt nach Stromschlag an Oberleitung

Oppenheim (ots)

Am 15.03.2025, 18:40 h kam es am Güterbahnhof in Guntersblum zu einem tödlichen Unfall. Ein 14jähriger stieg auf einen abgestellten Güterzug und kam mit dem Körper an die Oberleitung. Er erlitt einen tödlichen Stromschlag. Die Bahnstrecke zwischen Mainz und Worms musste für wenige Stunden gesperrt werden.

