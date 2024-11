Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Dahn (ots)

In der Zeit von Donnerstag, dem 28.11.2024 ab 22:00 Uhr bis Freitag, 29.11.2024 gegen 9:00 Uhr parkte ein 30-jähriger Mann aus Dahn seinen silbernen PKW Peugeot 208 in der Kirchgasse in Dahn auf einem Parkplatz in Queraufstellung. Als er wieder zu seinem PKW zurückkam sah er, dass die Luft aus den beiden Reifen der Beifahrerseite entwichen war. Einstichlöcher konnten festgestellt werden. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 400 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Dahn (pidahn@polizei.rlp.de oder Tel.: 06391-9160) zu melden. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell