POL-PDPS: Fahren unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots) - Am Donnerstag, 28.11.2024, gegen 16.10 Uhr rollte in der Weinbergstraße ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Posttransporter auf der abschüssigen Fahrbahn rückwärts und klemmte die Postbedienstete, die den Transporter zuvor abgestellt hatte, an einer Hauswand ein. Durch die eintreffenden Feuerwehr- und Rettungskräfte konnte die 46-jährige Frau aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Sie ...

