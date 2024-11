Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Posttransporter rollt weg und klemmt Postbedienstete ein

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 28.11.2024, gegen 16.10 Uhr rollte in der Weinbergstraße ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Posttransporter auf der abschüssigen Fahrbahn rückwärts und klemmte die Postbedienstete, die den Transporter zuvor abgestellt hatte, an einer Hauswand ein. Durch die eintreffenden Feuerwehr- und Rettungskräfte konnte die 46-jährige Frau aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Sie klagte über Schmerzen im Bereich der Oberschenkel und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere auf abschüssigen Straßenabschnitten Fahrzeuge gegen Wegrollen zu sichern sind. /pizw

