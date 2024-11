Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und geflüchtet

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 28.11.2024 gegen 18.20 Uhr befuhr der 49-jährige Fahrer eines VW T-Roc die Steinhauser Straße vom Fashion-Outlet-Center kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Autobahnauffahrt zur Bundesautobahn 8 in Richtung Saarbrücken streifte er ein Verkehrsschild und flüchtete anschließend auf die Bundesautobahn 8 in Richtung Saarland Der Schlangenlinien fahrende VW konnte durch eine Polizeistreife auf der Bundesautobahn 8 in Höhe der Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte aufgenommen werden. Ohne auf die Haltesignale zu reagieren, setzte der VW-Fahrer seine Fahrt bis kurz nach der Ausfahrt Homburg-Einöd fort, wo er gestoppt werden konnte. Bei der Kontrolle der Person konnte deutlich Atemalkohol festgestellt werden. Da er sein Fahrzeug nicht verlassen wollte, wurde der Fahrer aus dem PKW gezogen, wobei er Gegenwehr leistete. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der PKW abgeschleppt und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. /pizw

