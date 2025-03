LPI-NDH: Räder von Anhänger entwendet

Leinefelde (ots) - In der Zeit zwischen Freitag 15.30 Uhr und Montag 07 Uhr betraten unbekannte widerrechtlich in der Hertzstraße eine Baustelle und eigneten sich von dieser mehrere Warnbaken in rechtswidriger Absicht an. Neben den Baken wurden auch einige zugehörige Standfüße entwendet. Der Beuteschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinwiese zur Tat nimmt die Polizeistation Leinefelde-Worbis unter der Telefonnummer ...

