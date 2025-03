LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Nordhausen (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 9.40 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter den Inhalt eines Briefkastens an einem Mehrfamilienhaus in der Ostrower Straße in Brand. Hierdurch wurden weitere Briefkästen beschädigt. Der Flur des Mehrfamilienhauses wurde verqualmt. Personen kamen nicht zu Schaden. An dem Briefkasten entstand ein Sachschaden von mindestens 100 Euro. Bislang unklar ist, wer für die Tat ...

