Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Inhalt eines Briefkastens in Brand gesetzt

Nordhausen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 9.40 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter den Inhalt eines Briefkastens an einem Mehrfamilienhaus in der Ostrower Straße in Brand. Hierdurch wurden weitere Briefkästen beschädigt. Der Flur des Mehrfamilienhauses wurde verqualmt. Personen kamen nicht zu Schaden. An dem Briefkasten entstand ein Sachschaden von mindestens 100 Euro. Bislang unklar ist, wer für die Tat verantwortlich ist. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0068256

