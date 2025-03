LPI-NDH: Beifahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Tennstedt (ots) - Am Samstag kam es gegen 11.40 Uhr zu einem Brand in der Garage eines Einfamilienhauses in Bad Tennstedt. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Ein Bewohner des Hauses kam verletzt ins Krankenhaus. Durch das Feuer entstand Schaden an dem Gebäude sowie an mehreren Fahrzeugen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf einen Wert im sechsstelligen ...

