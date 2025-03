Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß an Kreuzung - zwei Verletzte

Nordhausen (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Ford und einem Renault kam es am Montag gegen 12.45 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Bei der Querung der Freiherr-vom-Stein-Straße, aus der Reichsstraße in die Geseniusstraße, übersah der Fahrer des Renault den vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Die Unfallfahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Bis die Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle beendet waren, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

