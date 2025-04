Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mofa-Diebstahl - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

In Alsenborn entwendeten Diebe am Samstagmorgen den 19.04.2025 ein Mofa der Marke "Yamaha" in der Farbe blau und weiß, welches ordnungsgemäß auf dem privaten Grundstück des Eigentümers in der Grünstadter Straße abgestellt war.

Das Fahrzeug ist auffallend mit dem Schriftzug des Typs "Aerox" versehen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer:

0631 369 14199

entgegen. |didi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell