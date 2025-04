Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fenster aufgehebelt und in Hotelzimmer übernachtet

Kaiserslautern (ots)

Im Verlaufe der Nacht von Samstag auf Sonntag hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoss eines Hotels in der Barbarossastraße auf. Hiernach gelangten sie in ein Hotelzimmer und übernachteten unberechtigt in diesem. Am frühen Sonntagmorgen verließen sie das Zimmer wieder durch das Fenster. Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-14150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

